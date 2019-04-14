شكرا لقرائتكم خبر عن 6280 سلة غذائية.. صدقات عن شهداء الواجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان المبارك، بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوزيع 6280 سلة من المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، صدقات عن شهداء الواجب، وذلك من خلال 38 نقطة توزيع فرعية لإيصالها إلى مستحقيها في (428) نقطة نهائية بمختلف المدن والقرى والهجر قبل حلول شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه المبادرة المستمرة عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء من تضحية وفداء لهذا الوطن الغالي (رحمهم الله وتقبلهم من الشهداء).

وفي حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب 2018، شكرت أرملة أحد الشهداء وزير الداخلية والمسؤولين والعاملين في الحملة، بعد أن شاهدت اسمه مدوناً على إحدى السلال الغذائية.

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وقالت في مقطع فيديو تحدثت فيه وهي متأثرة: "تأثرت بهذا المشهد، كل الشكر لوزير الداخلية والعاملين على الحملة على اهتمامهم، شكراً للمسؤولين في وزارة الداخلية على تواصلهم المستمر واهتمامهم بأسر شهداء الواجب، لم ينسوا الشهداء، حتى السلال الغذائية تحتوي على أجود أنواع الغذاء، لا أعرف كيف نستطيع أن نرد لهم الجميل، شكراً لهم وأتمنى وصول شكري لسمو الوزير والعاملين على الحملة" .

وتحتوي السلال الغذائية على المواد الغذائية التي تُستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وتوزع على مستحقيها في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق السعودية.

يذكر أن «نظام شهيد» تضمن العديد من المزايا التي تمنح لشهداء الواجب ومن في حكمهم، إذ نص في مادته الثانية على ترقية الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، وأداء ماعليه من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمى إليه.