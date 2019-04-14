شكرا لقرائتكم خبر عن السديس في أمسية «اللحمة الوطنية»: السعودية أنموذج مشرف في التعايش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على أن المملكة العربية السعودية أنموذج مشرف وصورة مشرقة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف في العالم أجمع.

ونوه السديس في محاضرة ضمن أمسية الولاء واللحمة الوطنية بمنطقة الحدود الشمالية، بجهود رجال الأمن البواسل وما حققوه من إنجازات أمنية وضربات استباقية مهمة، داعيا بالنصر والتمكين لجنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأن يحفظ الله علينا ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا واستقرارنا ووحدتنا ورخاءنا، وأن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وحقد الحاقدين.

وفي نهاية المحاضرة التي أقيمت على مسرح النادي الأدبي الثقافي بمدينة عرعر، طلب الشيخ عبدالرحمن السديس التقاط صورة له مع رجال الأمن الموجودين في المسرح، مشددا على أنه يفخر بوجوده مع هؤلاء الأشاوس، وقد قوبل طلبه بالترحاب والشكر من جميع الحاضرين.

وكان فضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد الحميد قد ألقى كلمة في بداية الأمسية، شكر فيها أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على تدشينه ملتقيات الولاء واللحمة الوطنية أخيرا ودعمه ومؤازرته ومتابعته هذه الملتقيات التي تقيمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما شكر كذلك الدكتور السديس على قبوله الدعوة وتجشمه عناء السفر للالتقاء بأهالي عرعر.