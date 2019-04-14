شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عالمي في باكستان لمواجهة الفتـن ونبذ العنف والإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

ينطلق اليوم (الأحد) في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) المؤتمر العالمي الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، تحت عنوان «رسالة الإسلام»، ويستمر لمدة يومين.

ويرأس وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في المؤتمر، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، فيما سيكون فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ضيف شرف المؤتمر.

ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين من عشر دول إسلامية عدداً من المحاور، هي: وسائل جمع كلمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الفتن والتحديات، وآليات نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلم ونبذ العنف والتطرف والإرهاب في العالم، وطرق الحماية والإغاثة والمساعدة للمستضعفين من المسلمين والأقليات المسلمة والدفاع عن المضطهدين، ومكانة المملكة وقيادتها في قلوب المسلمين وأهمية الدفاع عنها وإبراز دورها الرائد لدعم وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

كما يناقش المؤتمر القضية الفلسطينية ومكانة القدس الشريف، ووسائل مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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يذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية في أعمال المؤتمر تأتي بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، انطلاقا من رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وجهودها المستمرة في تعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب.

من جانب آخر، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي في إسلام آباد أمس (السبت) وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية.

ونوه السفير المالكي خلال اللقاء بالجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، والعمل مع مختلف المؤسسات الدينية بالخارج لنشر قيم الإسلام السمحة، مؤكداً أن مركز الدعوة والإرشاد في باكستان يقوم برسالة عظيمة منسجمة مع رسالة القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام.

من جانبه، أثنى الدكتور الصامل على التعاون القائم مع السفارة في مجال العناية بتحقيق رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الدعوة والإرشاد في باكستان الشيخ متعب الجديعي، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام لا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي.