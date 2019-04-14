شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوي: إغلاق القباب وخفض الإضاءة.. و12 ماكينة لشفط الجندب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استمرارها في مكافحة حشرات الجراد والجندب الطائرة بمشاركة أمانة المدينة المنورة، والصحة، والزراعة، حيث تم توزيع ١٥٠ عاملا مزودين بمضخات خاصة لرش الحشرات بالمبيدات، وجمعها في أكياس خاصة، ومتابعة ورصد ومكافحة الحشرات في سطح المسجد النبوي، وفتح المظلات للحد من قوة إضاءة الإنارة في عموم الساحات، وإغلاق قباب التوسعة لضمان عدم دخول الحشرات داخل المسجد النبوي، إضافة إلى تخصيص عمالة أمام أبواب الحرم القديم مزودين بـ12 ماكينة خاصة لشفط الحشرات لضمان عدم دخولها للمسجد، وإغلاق تشققات الرخام في ساحات المسجد النبوي بواسطة السليكون لمنع اختباء الحشرات بداخلها، فضلا عن تخفيض الإنارة في الساحات، خصوصا الجنوبية منها، بنسبة 50%، للحد من وجود الحشرات.

وأكدت وكالة المسجد النبوي أن العمل مستمر على مدار الساعة لتهيئة كافة المواقع في المسجد والساحات للمصلين والزوار لضمان أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.