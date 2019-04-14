شكرا لقرائتكم خبر عن 76 % زيادة في تحديث الصكوك العقارية.. 23180 طلباً في 5 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ارتفعت طلبات تحديث الصك العقاري «القديم» إلى صك إلكتروني بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الحالي، وحتى رجب الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عدد الطلبات المكتملة إلى 23180 طلباً، والذي عزته وزارة العدل إلى التحول الرقمي لقطاع التوثيق في الوزارة.

وتصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ 8722 طلبا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ 7832 طلباً، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ 4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بـ 1725 طلباً.

يذكر أن الخدمة كانت سابقا تقدم بشكل يدوي، إذ كانت تتطلّب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدث.

وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني. وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.