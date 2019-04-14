شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض «الاستئناف» البراءة.. إعادة محاكمة المتهمين بحرق سيارة سلمى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

تعيد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم (الأحد)، النظر في الدعوى المقدمة من سلمى الشريف، صاحبة السيارة المحترقة أمام منزلها في الجموم، قبل نحو عام، التي اتهمت فيها شخصين، برأتهما المحكمة لاحقا، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت حكم البراءة مذيلا بملاحظات عدة أبرزها عدم قناعتها بالبراءة والمطالبة بالإدانة والعقوبة، وطلبت النظر مجددا في القضية.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن محامي المدعية كمال الشريف لا يزال متمسكا بالمطالب السابقة والتعويضات التي تقدر بمليون ريال.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة قد برأت المتهمين بحرق سيارة سلمى الشريف، وقضت بعدم إدانتهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحراق سيارة المدعية لعدم كفاية الأدلة، والاكتفاء بإدانة أحدهما لحيازته ممنوعات وسجنه 3 أشهر، تحسب من مدة إيقافه على ذمة التحقيق.

ورفض القاضي بقية الطلبات في الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما.