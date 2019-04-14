شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي لبناني يضبط 814 ألف حبة كبتاغون والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)نجح التعاون بين جهازي مكافحة المخدرات السعودي واللبناني في ضبط 814 ألف حبة كبتاغون (رولكس)، تقدر قيمتها بـ 12 مليون دولار، مخبأة لتهريبها إلى إحدى الدول العربية عبر البر، بعد إخفائها بطريقة احترافية يصعب اكتشافها في شاحنة (براد) مزودة بلوحات لبنانية.
ووفق المعلومات فإنه توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية اللبناني، من مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي، عن التحضير لعملية التهريب، ليتم بعد التنسيق بين المكتب المذكور ومكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، والاستقصاءات والتحريات، لتحديد مكان وجود الشاحنة، حيث وضعت تحت المراقبة المستمرة تمهيداً لضبطها في الوقت المناسب.
ونصبت قوة من المكتبين كمينا للمشتبه به أثناء محاولته نقل الشاحنة، وتمكنت من توقيفه، واتضح أنه سوري الجنسية، ليتم العثور على المخدرات داخل جسر حديدي مثبت بين جسري هيكل برادة الشاحنة وأرضيتها.
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