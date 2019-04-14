«التعليم»: 210 مقاعد لابتعاث طلاب التمريض والتدريب والزمالة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)حجزت وزارة التعليم أمس (السبت)، عددا من المقاعد في جامعات عالمية لطلاب البكالوريوس في تخصصات مختلفة، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بجناح وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث، المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الـ8 للتعليم العالي، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووكيل البعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، وممثلي عدد من الجامعات.
وركزت مجمل مذكرات التفاهم على حجز مقاعد لطلاب البكالوريوس بتخصص التمريض والتدريب الإكلينيكي بعد التخرج في عدد من الجامعات المميزة، شملت 50 مقعدا في جامعة Kings، و30 مقعدا في جامعة Manchester، و50 مقعدا في جامعة Birmingham، و50 مقعدا في جامعة Queen Belfast.
كما شهد وزير التعليم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة السويد لحجز 30 مقعداً لتدريب الأطباء لمرحلة الزمالة الطبية.
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