شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: حريق يودي بحياة فتاتين وطفلة.. وإصابة 4 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أدى اندلاع حريق بمنزل شعبي جنوب محافظة جدة إلى وفاة فتاتين وطفلة، وإصابة امرأتين وطفلين. وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة تلقى صباح أمس (السبت) بلاغا عن اندلاع حريق بمنزل شعبي جنوب المحافظة، وأضاف: «ورد البلاغ من امرأة تسكن بجوار منطقة الحريق، سمعت صرخات طلب النجدة، وعندما خرجت لتتقصى أثر الصوت شاهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من المنزل المجاور لها، فعاودت الرجوع إلى منزلها للإبلاغ عن الحادثة».

وأوضح العقيد سرحان أن مركز العمليات تعامل مع مضمون البلاغ بتحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق المساندة لمنطقة البلاغ المحدد لها بحي بترومين جنوب محافظة جدة، حيث كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منزل شعبي مكون من دورين، بينما تظهر من النوافذ ألسنة اللهب تتصاعد من الدور الأرضي بعد أن امتدت إلى الدور الأول مع حدوث انهيار بسقف الدور الثاني إلى الأرضي، لتبادر فرق الإنقاذ باقتحام المبنى بحثاً عن ناجين بداخل أروقته احتجزتهم سحب الدخان وألسنة اللهب.

وتابع: «رغم خطورة الوضع من احتمال انهيار كامل المبنى تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء امرأتين في العقد الثالث، وطفلين في العقد الأول لخارج المبنى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم ومن ثم نقلهم جميعا للمستشفى، فيما تم العثور على فتاتين في العقد الثاني، وطفلة في العقد الأول تم نقلهم لخارج المبنى، واتضح بعد الكشف عليهم من قبل فرق الهلال الأحمر أنهم فارقوا الحياة. وأكد أن الأدلة الجنائية وخبير الحرائق باشروا عمليات التحقيق لإحالة القضية للجهات المختصة.