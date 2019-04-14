شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لمسؤولي الميناء: تلمسوا حاجات المواطنين والتجار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أثنى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في ميناء الملك عبدالعزيز، موجها بتكثيف الجهود وتلمس حاجات المواطنين والتجار والسعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة لرواد وزوار الميناء.

واطلع الأمير أحمد بن فهد خلال لقائه مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد بن فارس الفارس على أهم منجزات الميناء لعام 2018، التي ناول من خلالها في العام المنصرم ما يزيد على 31 مليون طن وزني بزيادة نسبتها 7.23% عن العام السابق 2017، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1.5 مليون حاوية نمطية، وحقق الميناء دخلا ماليا تجاوز المليار و300 مليون ريال بزيادة مقدارها 3.84% عن العام السابق.

وتسلم نائب أمير المنطقة الشرقية من مدير عام الميناء كأس جائزة التميز لإدارة الجودة لعام 2019 الفئة الماسية التي حصل عليها الميناء، وتعتبر الجائزة من أهم الجوائز الدولية في مجال إدارة الجودة.

فيما قدّم مدير عام الميناء المهندس الفارس شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بجودة العمل في الميناء، مبيناً أن حصول الميناء على الجوائز الدولية يعزز اسم وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحقيق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجستيا يربط قارات العالم الـ3.