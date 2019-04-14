شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن تحتفل بتخريج الدفعة الـ40 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تحتفل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مساء اليوم (الأحد) بتخريج 1314 طالباً من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، ضمن الدفعة الـ40 من طلبة الجامعة، البالغ عددهم 6467 خريجاً وخريجة، بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الجامعة تفتخر بتخريج مجموعة من طلابها وطالباتها ممن أمضوا سنوات الجد والاجتهاد في أروقة الجامعة، ونهلوا فيها من العلم والمعرفة، واكتسبوا خبرات عدة استعدادا لتحمل الأمانة وتأدية الرسالة على أكمل وجه.