أسعار البنزين في السعودية 2019 بعد الزيادة الجديدة كما أعلنتها أرامكو

أسعار البنزين في السعودية 2019، يبحث الآن الالاف عن أسعار البنزين في السعودية بعد التحديث الأخير لها، حيث تم رفع أسعار البنزين في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليكون سعر لتر بنزين 91 بمبلغ 1.37 ريال وسعر لتر بنزين 95 بمبلغ 2.02 ريال، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة.

أسعار البنزين في السعودية 2019

أما عن أسعار البنزين في السعودية 2019 بعد الزيادة الجديدة فقد كانت كما يلي:

بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر.

بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر.

على أن يتم العمل بتلك الأسعار بداية من غدا الأحد الموافق 14 أبريل، وخلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019، وذلك وفقا لما أعلنت عنه أرامكو السعودية، وأوضحت أرامكو أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وللمزيد من المعلومات اضغط هنا.

تعليق متحدث حساب المواطن على زيادة أسعار البنزين

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن زيادة أسعار البنزين في المملكة والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على مستفيدي البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة.