كشفت أرامكو السعودية، في بيان رسمي بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” منذ قليل، عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، والمحدثة ابتداء من اليوم 14 أبريل 2019، وذلك بناء على التحديثات الجديدة التي صدرت بعد رفع أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية والعالم على الإطلاق، أن أسعار البنزين المحلية قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، وذلك حسب التغييرات في أسعار التصدير من داخل المملكة العربي السعودية إلى الأسواق العالمية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم الاحد 14 أبريل 2019

وأوضحت شركة ارامكو السعودية، أن أسعار البنزين جاءت كالتالي: ( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالى أبريل ـ يونيو 2019م.

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ويذكر أن أسعار البنزين في الربع السابق في شهري يناير ومارس 2019، كانت ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك حسب الإجراءات الحكومية لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه والمعتمدة من قبل الحكومة السعودية، وأوضحت الشركة أن تغيير الأسعار يتم حسب سياسات العرض والطلب.