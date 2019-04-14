، "تخيلوا لو مت أمامكم الآن على المسرح" .. قالها ممثل بريطاني ومات بعدها بدقائق ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتظر الجميع 5 دقائق ليدركوا ما حدث

"تخيلوا لو مت أمامكم الآن على المسرح أيها الناس"، عبارة قالها ممثل كوميدي بريطاني، ثم جلس على مقعد وأسلم الروح، بينما الجمهور ينتظر بقية العرض المسرحي.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الخميس الماضي، كان الممثل الكوميدي البريطاني إيان كوجنيتو، 60 عامًا، يؤدي عرض "ستاند أب كوميدي" في مواجهة الجمهور وبتفاعله مباشرة، وذلك في أحد مقاهي مدينة بيستر جنوبي إنجلترا.

وأثناء العرض وقف كوجنيتو وبدأ يلقي النكات والطرائف عن الموت، ثم توجه إلى الجمهور وهو يقول: "تخيلوا لو مت أمامكم الآن على المسرح أيها الناس"، ثم تحرك للخلف وجلس على مقعد.

كان يتنفس بصعوبة ثم صمت تمامًا، مات كوجنيتو أمام جمهوره.

والغريب أن الجمهور انتظر خمس دقائق قبل أن يدرك أن هناك مشكلة، لم يتحرك كوجنيتو في مكانه وظن الجميع أنه يستكمل مشهده المسرحي، وبعد خمس دقائق تحركت ممرضتان من الجمهور، وحاولتا إنعاشه ولكن دون جدوى، ليعلن صاحب المقهى، أندرو بيرد، أن كوجنيتو قد مات.

وتنقل "بي بي سي" عن بيرد، قوله: في ذلك اليوم كان كوجنيتو مرهقًا، لكنه أصر على أداء عرضه المعتاد وإضحاك جمهوره، كان يلقي النكات عن الموت، ثم جلس على الكرسي صامتًا، وبعد مرور خمس دقائق، تقدمت ناحيته وأنا أعتقد أنه سيصيح في وجهي ضاحكًا ليخبرني أنه خدعني، لكنه مات.