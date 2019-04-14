، فيتوريا بعد الهزيمة من الاتحاد: تبقى لنا ثلاث نهائيات بعدها سنشاهد النتيجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد روي فيتوريا مدرب النصر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية لقاء فريقه أمام الاتحاد بالخسارة أن المباراة جيدة وحماسية للجماهير، فيها أهداف وفرص عديدة ، ففي تدريباتنا دائمًا نكون في جاهزية كاملة لمثل هذه المباريات وكان يجب علينا أن نتحكم أكبر في المباراة.

وقال: "لعبنا أمام فريق جيد ووقعنا في أخطاء عديدة مقارنة بالمستوى الذي نحن فيه لم يكن يجب أن نقع فيها، حيث سجل فينا أهدافًا وحينما عادلنا كان من المفترض أن نتحكم أكثر لكن للأسف وقعنا في خطأ وتسجل علينا هدف ثالث"..

وتابع: كنا في مباراة متأخرين بهدفين دون مقابل، وكان يجب أن نجري بعض التغييرات حتى ولو كان فيها مخاطرة، حيث أدخلنا يحيى ووضعنا بيتريوس وجوليانو في المحور بدلنا لاعبين بلاعبين من أجل مصلحة الفريق في المباراة، حينما نجري تغييرات دائمًا تكون من أجل الفوز لكن المدرب سيكون هو المسؤول الأول في حال الخسارة جميعنا نعلم بأن هناك صعوبات في اتخاذ القرار الصحيح ، كانت هناك قرارات صعب اتخاذها في المباراة على الفريقين.

وأوضح أن اللاعبين في النهاية بشر ومهما كانت هناك تعليمات ولديهم رغبة في تطبيقها وقد قدموا مستوى عاليًا وطبقوا كل ما طلبناه منهم لكنهم قد يخطؤون لأنهم بشر، وما زال لدينا تحليلنا للمباراة واجتماع باللاعبين سنصحح الأخطاء من خلاله.

وكشف صحيح أن هذا يعد تعثرًا في مسيرتي التدريبية، وفي حياة كل إنسان هناك نجاحات وتعثرات، الفوز والخسارة ستظل في حياة كل شخص، كانت النتيجة 2-2 حيث استطعنا اللحاق بالمباراة بكل ما نستطيع بعد تسجيل الهدف الثالث علينا شعرنا بالألم وهذا طبيعي لكل إنسان.

وأفاد: لعبنا بشكل قتالي بكل ما نستطيع أنا دائمًا متفائل اليوم انتهى ومن الآن بدأنا التحضير للمباراة القادمة تبقى لنا ثلاث نهائيات، بعدها سنشاهد النتيجة في النهاية.