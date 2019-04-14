، "#تراها_سهلة".. تطبيق "تأكد" يعطي المستهلك الموثوقية في أجهزة التكييف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتوافر به خاصية الإبلاغ لدى "التجارة" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق

يتيح تطبيق "تأكد" للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، ومقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، مع استعراض مفصل عن مكونات الملصق، وإمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا، الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد". كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر أجهزة التكييف أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء.

وأوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وبيَّن أن البرنامج يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات؛ إذ إن تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يساعد المستهلك على التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وحث المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات "كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة أمرًا سهلاً.