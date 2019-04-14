، "الطاقة" توضح: أسعار البنزين تتم مراجعتها كل ٣ أشهر وهي قابلة للارتفاع والانخفاض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أسعار البنزين المحلية تتم مراجعتها بشكل دوري كل ربع سنة (ثلاثة أشهر)، وأنها قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في الأسعار العالمية.

وكانت أرمكو قد أعلنت اليوم الأسعار المحدثة للبنزين بعد مراجعتها مبينة أن أسعار البنزين خلال الربع الحالي من عام 2019 هي:

• بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر.

• بنزين 95 = 2.10 ريال لكل لتر.