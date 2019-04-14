محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أسعار البنزين المحلية تتم مراجعتها بشكل دوري كل ربع سنة (ثلاثة أشهر)، وأنها قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في الأسعار العالمية.
وكانت أرمكو قد أعلنت اليوم الأسعار المحدثة للبنزين بعد مراجعتها مبينة أن أسعار البنزين خلال الربع الحالي من عام 2019 هي:
• بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر.
• بنزين 95 = 2.10 ريال لكل لتر.
"الطاقة" توضح: أسعار البنزين تتم مراجعتها كل ٣ أشهر وهي قابلة للارتفاع والانخفاضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-14
أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أسعار البنزين المحلية تتم مراجعتها بشكل دوري كل ربع سنة (ثلاثة أشهر)، وأنها قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في الأسعار العالمية.
وكانت أرمكو قد أعلنت اليوم الأسعار المحدثة للبنزين بعد مراجعتها مبينة أن أسعار البنزين خلال الربع الحالي من عام 2019 هي:
• بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر.
• بنزين 95 = 2.10 ريال لكل لتر.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
12:44 AM
أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أسعار البنزين المحلية تتم مراجعتها بشكل دوري كل ربع سنة (ثلاثة أشهر)، وأنها قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في الأسعار العالمية.
وكانت أرمكو قد أعلنت اليوم الأسعار المحدثة للبنزين بعد مراجعتها مبينة أن أسعار البنزين خلال الربع الحالي من عام 2019 هي:
• بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر.
• بنزين 95 = 2.10 ريال لكل لتر.
، "الطاقة" توضح: أسعار البنزين تتم مراجعتها كل ٣ أشهر وهي قابلة للارتفاع والانخفاض ،
المصدر : الخليج 365
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