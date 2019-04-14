، تعدُّد المبادرات يجذب الزوار في مهرجان القاعدة البحرية بـ"الجبيل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحاضرون استمتعوا بعروض الخيل العربية التي قدمها فرسان محترفون

شهد المهرجان البحري الرابع الذي تحتضن فعالياته قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل إقبالاً كبيرًا من الزوار، بالتزامن مع بداية عطلة نهاية الأسبوع؛ وذلك للمشاركة في المسابقات الرياضية، والفعاليات اليومية المقامة على المسرح، والاستفادة من عرض الألعاب البحرية المجانية التي يقدمها مركز الأندية والضيافات العسكرية بالأسطول الشرقي للزوار.

كما استمتع الحاضرون بعروض الخيل العربية التي قدمها عدد من الفرسان المحترفين لأول مرة على أنغام الشيلات الوطنية، وسط تفاعل وهتاف الجماهير الموجودة بميدان العرض.

وضمن فعاليات المهرجان أسفرت نتائج سباق القوارب الشراعية عن فوز المتسابق عمر الهزيم من كلية الملك فهد البحرية بالمركز الأول، وأحمد الدغيلبي بالمركز الثاني، فيما حصل المتسابق عبدالعزيز القضيب من فريق الجبيل للرياضات البحرية بالهيئة الملكية بالجبيل على المركز الثالث.

وفي نهاية السباق قام العميد البحري الركن عبدالله بن جابر الزايدي، قائد قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشهد المهرجان البحري مبادرات عدة من عدد من الأجنحة المشاركة؛ إذ قدمت الشؤون الرياضية للزوار مبادرة لاستبدال ألعاب الفيديو للأطفال بتطبيق (ZWIFT) ، وهو تطبيق يعتمد على الواقع الافتراضي لزيادة معدل اللياقة، وإنقاص الوزن، وملاءمته لجميع الفئات العمرية.

كما قام جناح مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (القسم النسائي) بتدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية (بلدنا أمانة)، فيما قدمت مدارس الأبناء عددًا من المعروضات التي تعزز الولاء والانتماء للوطن، بحضور عدد من المعلمين والطلاب الذين قدموا شرحًا وافيًا عن المعروضات، وأحيوا عددًا من الفعاليات على مسرح المهرجان.

وتُستأنف اليوم بقية الفعاليات التي تتضمن عروض الخيل لليوم الثاني على التوالي، وعروض المسرح والألعاب البحرية. فيما سيكون غدًا الموعد المحدد لوجود عربة الخدمات الإلكترونية المتنقلة (خدمات أبشر) الخاصة بالأحوال المدنية.