أعادت أمانة العاصمة المقدسة شارعاً معتدى عليه منذ 40 عاماً شمالي مكة المكرمة. وقالت أمانة العاصمة المقدسة إنه ‏بتوجيه الأمين محمد بن عبدالله القويحص، تم فتح شارع متعدى عليه ومغلق منذ ما يقارب ٤٠ عاماً، حيث وجه “القويحص” بتحصيل قيمة الإيجار بمدة استغلال الشارع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وبحسب المعلومات فإن الشارع يقع في منطقة التنعيم وبالقرب من طريق “مكة- المدينة”، ويعتبر منفذاً للطريق السريع، ومن المقرر سفلتته في القريب العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تعيد افتتاح شارع معتدى عليه منذ 40 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.