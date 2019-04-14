الرياض.. الجهات الأمنية تكثف البحث عن “ثلاثينية” اختفت الأربعاء الماضي

تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن فتاة فُقدت بحي السعادة بالرياض، من فجر الأربعاء الماضي في ظروفٍ غامضة لا يُعرف سببها، وحتى الآن لم يُعثر عليها، خاصةً وأنها تركت هاتفها الشخصي وأغراضها داخل المنزل.
وفي التفاصيل التي روتها قريبتها وفقًا لـ”سبق” فإن الفتاة البالغة من العمر زهاء الـ٣٣ عاماً، خرجت لفناء المنزل؛ لجلب الماء، وذلك في حوالي الساعة ٥:٣٠ فجراً من يوم الأربعاء الماضي، وبعدها توارت عن الأنظار”، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تلقت البلاغ وتعاملت معه.
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