بالصور: مسافرو رحلات بيشة يشكون من تأخير وإلغاء رحلات “الخطوط”

شكا المسافرون على الخطوط السعودية من تأخر رحلتهم رقم 1734 المتجهة من بيشة إلى الرياض لقرابة 6 ساعات، ثم إلغائها دون أن توفر إدارة علاقات الضيوف بمطار الملك خالد بالصالة 5 سكنًا أو مواصلات للمسافرين المتضررين والذين منهم كبار سن ومرضى. ورُصد تجمع المسافرين أمام قسم علاقات الضيوف المطالبين بتعويضهم برحلة بديلة، وافترشوا الأرض انتظاراً لحلول بديلة من الخطوط السعودية. وتوالت الرحلات الجوية المتأخرة حتى نهار اليوم السبت، حيث بدأت الخطوط السعودية إجراءً مع المسافرين بتأخير موعد إقلاع رحلة 1736 والمقرر سفرها عند الحادية عشرة صباحاً وتم تغيير موعد إقلاعها لاحقاً لأكثر من مرة، وتسلم المسافرون رسالة تحدد موعد إقلاع جديد عند الساعة السابعه و 20 دقيقه مساءً، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير؛ نظراً لتعطل مرضى عن مواعيدهم في المسشفيات، وداوم عدد من الموظفين بحسب صحيفة سبق.

وأشار بعض الركاب إلى أنهم قدموا من محافظات وقرى بعيدة عن بيشة، متسائلين عمن يتحمَّل تبعات هذا التأخير والأضرار التي لحقت بهم؟ وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين، في بيان سابق الإجراءات المتبعة حال تأخر الرحلات عن الوقت المحدد للإقلاع؛ وذلك بهدف تسهيل كل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتأكيداً على حقوق المسافر. ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار “حقك محفوظ”. وأوضحت الهيئة، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع؛ فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

يُذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم. وخصصت الهيئة، حساباً لحماية العملاء في تويتر:@Cp_GACA، بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة: @ksagaca، ورقم الهاتف: 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.