سحب رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على 6 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض» يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات «جازان وعسير».

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه غير مُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجِّل مكة المكرمة، أعلى درجة حرارة تصل إلى 37 درجة، فيما كانت أدنى درجة حرارة من نصيب «حائل، عرعر»؛ حيث تصل إلى 12 درجة.

Advertisements

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ومن جانبه، توقع الباحث في الأرصاد حسن كراني، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة ما بين ثلاث وسبع درجات مئوية؛ وذلك بسبب منخفض جوي خماسيني.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «بعون الله منخفض جوي خماسيني حراري، يعبر أجواء القاهرة باتجاه الشرق بشكل عام، وسيؤدي لارتفاع حراري بقيم 3_7 درجات مئوية؛ ابتداء بالقطاع الغربي».

وأضاف: «بنهاية غدٍ الأحد يُغطي كل الأجواء، ويكون الطقس ربيعيًا/ صيفيًا حتى الثلاثاء، وبحلول فجر الأربعاء المقبل، يشرفنا زائر ربيعي قطبي».