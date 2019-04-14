وجدي وزان يكشف لـ«عاجل» سبب منعه من السفر عبر الخطوط السعودية

كشف وكيل «عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة»، ‏عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور وجدي وزان، لـ«عاجل»، الأسباب الحقيقية وراء منعه من السفر للمشاركة في «معرض ومؤتمر التعليم العالي» بالرياض، مؤكدًا أن موظفي الخطوط الجوية اعتبروه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبوه باصطحاب مرافق في حال أصر على السفر.

وأوضح وكيل «عمادة شؤون الطلاب» لذوي الاحتياجات الخاصة، ‏عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور وجدي وزان أنه كان في طريقه للمشاركة في «معرض ومؤتمر التعليم العالي» لإلقاء محاضرة والمشاركة في ورشة عمل ضمن فعاليات المؤتمر، إلا أنه عند وصوله لـ«كونتر» السفر، لمراجعة الأوراق الثبوتية اللازمة فاجأه أحد الموظفين بالقول إنه لا يمكنني السفر بمفردي كوني من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا أصطحب مرافقًا معي.. تواصلت مع بعض مسؤولي شركة الخطوط الجوية، إلا أنهم لم يعترفوا بالخطأ، وما زالوا مُصِرِّين على موقفهم.

وتابع: نظام الطيران المدني كفل للجميع السفر، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إلا أن شركة الخطوط تكابر ولا تعترف بالخطأ، وموظفوها حرموني من السفر لأسباب تحتاج إلى المراجعة والتعديل، حتى نكون على مستوى رؤية المملكة 2030، متسائلًا، ما ذنب من هم دون الـ18 عامًا، وأصحاب الاحتياجات الخاصة ليحرموا من السفر.

يُشار إلى أن الدكتور وجدي وزان، عرض فيديو يحكي فيه مشكلته مع شركة الطيران عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وقد تفاعل مع الشكوى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قائلًا: أخي الدكتور وجدي وزان.. لقد كنتَ حاضرًا بهمتك، واطلع الجميع على المبادرة والمادة الفيلمية المصاحبة، وكانت ملهمة، وآمل أن تعَمم عناصر مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز لذوي الاحتياجات الخاصة على جامعاتنا والتعليم العام.