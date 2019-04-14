مصادر «عاجل» تكشف ملامح لائحة الذوق العام وعقوبات مخالفيها

كشفت مصادر «عاجل»، ملامح لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي سوف يبدأ العمل بها خلال ٣٠ يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر «عاجل» إن اللائحة تتكون من ٩ مواد، عرّفت المادة الأولى اللائحة، الذوق العام، بأنه مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه بحسب مقومات النظام الأساسي للحكم، كما حددت المادة الثانية مكانه وهو في الأماكن العامة.

ونصَّت المادة الثالثة على ضرورة احترام كل الموجودين في الأماكن العامة، قيم وعادات وتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

أما المادة الرابعة، فمنعت الظهور في المكان العام بزي أو لباس غير محتشم أو أي لبس يحمل صورًا أو شكلًا أو علامة تسيئ للذوق العام، فيما حذرت المادة الخامسة من الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على الجدران في مكان عام أو أي مكوناته أو الموجودات به أو وسائل النقل ما لم يكن مرخصًا للكتابة بذلك.

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واشتملت المادة السادسة، على أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إلحاق الضرر بهم أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وقالت المادة السابعة، إن وزير الداخلية يحدد بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الأخرى جهات الضبط بتطبيق أحكام النظام والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات أو منح شركات الحراسات الأمنية المرخصة للعمل به وإيقاع العقوبات للمخالفين.

وتضمنت المادة الثامنة توقيع غرامة مالية قدرها لا يتجاوز 5 آلاف ريال حال مخالفة النظام، تضاعف حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى، فيما منحت المادة التاسعة من صدر ضده قرار غرامة، حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.

وينتظر أن تحدد وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأخرى والسياحة تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات لكل منها.