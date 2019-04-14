السعودية اليوم / وزير البيئة والمياة والزراعة يبحث احتياجات صبيا من خدمات الوزارة



جيزان ٠٨ رجب ١٤٤٠هـ المرفق ٢٣ ابريل ٢٠١٩م واس

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, عدد من المشايخ والمزارعين والنحالين ورجال الأعمال بمحافظة صبيا بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات المزارعين والنحالين ورجال الأعمال والمواطنين في مختلف المجالات التي تقع في نطاق عمل الوزارة والسبل الكفيلة بتوفير تلك الخدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وأجاب معالي الوزير عن استفسارات الحضور في مجال البيئة والمياه والزراعة والمراعي والسدود وغيرها من المجالات.

// انتهى//

23:57ت م

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