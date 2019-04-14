السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يشيد بنجاح ملتقى "الشراكة المجتمعية الأول"



جيزان 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 أبريل 2019 م واس

أشاد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بأوراق العمل ومبادرات ريادة الأعمال وتطوير المراكز التعليمية ومدارس بيوت الخبرة، التي تناولها ملتقى "الشراكة المجتمعية الأول"، الذي نظمته الإدارة واختتم أعماله مؤخراً بفندق "راديسون بلو" في مدينة جيزان .

وأوضح ، في تصريح اليوم، أن الملتقى شهد توقيع تعليم جازان لشراكات مع مجمع طبي يقدم بموجبها المجمع خصومات على الخدمات الطبية لمنسوبي الإدارة ، ومع مجلس الفروسية لتدريب خمسة طلاب من أبناء الشهداء والمشاركة في إقامة مسابقات التعليم للفروسية، ومع مركز طب نفسي الذي سيقدم دورات للمعلمين والمرشدين وقادة المدراس في الاضطرابات السلوكية والنفسية وأثرها على التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وأضاف أن من بين عقود الشراكة المجتمعية التي وقعتها الإدارة على هامش الملتقى ، عقد شراكة مع مركز دعم الأسر المنتجة (جنى) يتضمن تشغيل المقاصف والحضانات من الأسر المنتجة بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل في الحضانات، ومجموعة "بندر أبوعمرين" التي ستقوم بتكريم المتميزين والمتميزات والمتفوقين والمتفوقات بتعليم جازان، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها في نجاح وتحفيز إنتاجية برامج التعليم ومشروعاته.

وعبر الدكتور الأحوس ، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته للملتقى، ولمحافظي محافظات الحد الجنوبي والمشائخ الداعمين للعملية التعليمية ولقيادات المكاتب ومنسوبي المدارس الذين أسهمو في نجاح الملتقى الذي يأتي تحت مظلة الرؤية 2030 ويجسد طموحات القيادة الرشيدة بما يسهم في نهضة الوطن وتطوره وازدهاره.

يشار إلى أن الملتقى، تضمن تسع أوراق عمل تناولت القيم التربوية، ومدرسة الموهوبين، ومشروع "ماهر" لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وعربة الثقافة، وبيوت الخبرة التخصصية، وبرنامج "ساند" لدعم طلاب مدارس الحد الجنوبي، ونادي العظماء لرعاية الأيتام، والمراكز التربوية والتعليمية، ومشروع "ريادة الأعمال" لترسيخ ثقافة العمل الحر والتحفيز على صناعة الأعمال .

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