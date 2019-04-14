السعودية اليوم / وزراء العمل بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعًا تنسيقيًا على هامش مؤتمر العمل العربي بالقاهرة



القاهرة 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واس

عقد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم بالقاهرة، اجتماعهم التنسيقي الخامس والخمسون، بمشاركة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس وفد المملكة العربية

وتم خلال الاجتماع التنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العربي في دورته الـ 46، وكذلك التنسيق حول الاجتماعات الخليجية على هامش أعمال الدورة الـ 108 لمؤتمر العمل الدولي.

كما تم خلال الاجتماع إقرار استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.

// انتهى //

23:51ت م

0139



القاهرة 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 إبريل 2019 م واسعقد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم بالقاهرة، اجتماعهم التنسيقي الخامس والخمسون، بمشاركة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي والتي ستبدأ أعمالها غدًا الأحد.وتم خلال الاجتماع التنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العربي في دورته الـ 46، وكذلك التنسيق حول الاجتماعات الخليجية على هامش أعمال الدورة الـ 108 لمؤتمر العمل الدولي.كما تم خلال الاجتماع إقرار استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.// انتهى //23:51ت م0139

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