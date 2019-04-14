أسعار البنزين في السعودية 2019 : حقيقة ارتفاع سعر البنزين في السعودية في الربع الثاني 2019

أسعار البنزين في السعودية 2019، تداولت الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء عن ارتفاع أسعار البنزين في السعودية بداية 2019 ، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن أي تعديلات على سعر البنزين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ولا أي تصريح رسمي للحكومة في هذا الشأن، وما يتم تداوله ليس سوى شائعات فيما تبدو.

في حين ذلك صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في نهاية عام 2018 أنه لا نية للسعودية زيادة أسعار الطاقة في المملكة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019 كما حدد ، الأمر الذي يعني زيادة أو نقصان أو تثبيت السعر على ما هو عليه ، وبدوره قال وزير الطاقة السعودي الدكتور خالد الفالح مراجعة أسعار البنزين التي ستجري في 2019 ستتم من خلال تعديلات طفيفة جدا على حد تعبيره، وفي حين طرأ أي جديد سيتم إبلاغكم زوارنا الأعزاء كما عودناكم.

أسعار البنزين في السعودية 2019

ولم يطرأ أي تغيير في سعر البنزين في السعودية منذ يناير 2018 حيث تقرر تطبيق الأسعار الجديدة وفقاً للآتي :

– بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر.

– بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر.

– الديزل ” للصناعة والمرافق ” 0.378 ريال لكل لتر.

– الديزل ” النقل” لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر.

– الكيروسين لم يتغير السعر الأساسي السابق” 0.64 لكل لتر ، وتشمل جميع الأسعار ضريبة القيمة المضافة.

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سعر البنزين 2019

في نفس السياق ، ذكرت وسائل إخبارية أن دولاً عربية وخليجية أخفضت أسعار البنزين لديها بداية من عام 2019 ومن بينها الإمارات وعمان والأردن وفلسطين وقطر ، حيث بدأت الأسعار الجديدة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء يوم الأول من يناير 2019 ليصبح في الإمارات سعر البنزين 98 ممتاز 2 درهم لكل لتر فيما بلغ سعر البنزين 95 خصوصي 1.89 درهم لكل لتر وبلغ سعر الديزل 2.30 درهم.

أما في سلطنة عمان فقد بلغ سعر بنزين 91 العادي 0.198 ريال / لتر فيما بلغ سعر بنزين 95 ممتاز 0.209 ريال / لتر.

وحتى الآن لم تعلن أي من دول السعودية والبحرين والكويت عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الميلادي الجديد.

تحديث: أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين في السعودية ٢٠١٩ وذلك للربع الثاني من العام وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 14 أبريل الجاري والتي جاءت كالتالي:

( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وقد دعت ارامكو الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن أسعار البنزين في السعودية 2019 خلال شهر أبريل الجاري ويونيو المقبل زيارة موقعها الرسمي عبر الرابط التالي: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels