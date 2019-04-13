السعودية تعلن تأييد قرارات المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء السبت، تأييدها لما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي بالسودان من إجراءات تصب في مصلحة السودانيين، من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت المملكة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية: إنها "تتابع تطورات الأحداث التي يمر بها السودان، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".



وأكدت السعودية دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وأعربت عن أملها في أن تحقق هذه الخطوات الأمن والاستقرار للسودان، داعية الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وإسهاماً من السعودية في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني، السبت، إلغاء حظر التجوال، وحل حكومات الولايات، وإطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ.

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كما أكد البرهان أن الفترة الانتقالية مدتها عامان بحد أقصى، يتم في نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية.

وشدد على أنه المجلس سيواصل الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه استكمالا لمسيرة القوات المسلحة باقتلاع النظام السابق .

كما أعلن تشكيل أعضاء المجلس العسكري، وضم التشكيل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019.





كما تولى الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى منصب نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

وشمل المجلس عضوية الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، والفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي.

كما ضم المجلس عضورية كلا من الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، واللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم.