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2019-04-13 إصابة امرأة وإخلاء عائلة احترق منزلهم في الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements أصيبت امرأة جراء اشتعال النيران في شقة سكنية بالطائف. وقال الدفاع المدني في بيان له: أخمد مدني الطائف حريقًا اندلع في مطبخ بشقة، تم إخلاء عائلة مكونة من 7 أشخاص، ونتج عن الحريق إصابة خادمة تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.









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