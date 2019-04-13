صور.. السيارات التالفة قنابل موقوتة تهدد أحد المسارحة

2019-04-13

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” انتشار عدد من السيارات التالفة والمتهالكة في أحياء أحد المسارحة في منظر غير حضاري، ويؤكد ظاهرة التشوه البصري بالمحافظة.

كما أن انتشارها يشكل خطورة بالغة على المنازل المجاورة، فضلًا عن كونها تشكل خطرًا أمنيًّا في حال استخدامها لأغراض غير سليمة، بالإضافة إلى خطورتها وضررها على الأطفال الذين يلهون ويلعبون بداخلها أو بالقرب منها وطالب الأهالي مرور المنطقة وأمانة جازان ممثلة في بلدية أحد المسارحة بسرعة التحرك والقيام بإزالتها فورًا؛ لما يشكل بقاؤها بهذا المنظر خطورة على سكان الأحياء.

وقال محمد فقيهي: إن انتشار هذه السيارات وبهذا الشكل منذ فترات طويلة دون تحرك من الجهات المعنية بالوقوف عليها وإزالتها ومعاقبة أصحابها أمر يدعو للاستغراب، مضيفًا أن البعض منها تحول إلى بؤر لانتشار الحشرات والعقارب السامة، وخاصة ما كان منتشرًا منها بالقرب من المدارس مهددة حياتهم إلى خطر حقيقي.

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من جانبه قال علي عريشي: أصبحت السيارات التالفة تؤكد ظاهرة التشوه البصري بأحد المسارحة، على الرغم من البيانات والإحصاءات التي تعلنها البلدية عن جهودها في معالجة التشوه البصري إلا أن الواقع مختلف.

وأضاف العريشي نطالب الجهات المسؤولة وعلى رأسها أمانة المنطقة، ممثلة في بلدية أحد المسارحة، بسرعة القيام بإزالة هذه السيارات التي تنتشر في أحياء المحافظة منذ فترة طويلة.

بدوره أكد محمد الفرجي أن السيارات التالفة أصبحت ظاهرة مألوفة في أحد المسارحة، وهي بكل تأكيد تعكس واقعًا غير حضاري، بالإضافة إلى مخاطرها على الأطفال واحتمالية استغلال لوحاتها من بعض ضعاف النفوس لإيذاء الوطن والمواطن؛ فنأمل من الجهات المسؤولة بسرعة إزالتها من جميع الأحياء السكنية وقرى المحافظة.