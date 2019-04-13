2019-04-13

الأحوال المدنية : احترس من التعامل مع أبو طاولة وشمسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت الأحوال المدنية من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي القيام بخدمات الأحوال؛ وذلك حفاظًا على سرية البيانات وحماية الخصوصية.

ونشرت الأحوال صورة طاولة وشمسية وكتبت عليها: حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا.