بأكثر من ربع مليون زائر.. ديار العز تنفذ أكبر مهرجان ربيعي في الباحة

2019-04-13

متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

اختتمت مؤسسة ديار العز، مساء أمس الجمعة، مهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي، وتخلل الحفل 15 فقرة كانت من ضمنها كلمة ديار العز ألقاها محمد هضبان وكلمة إمارة المنطقة، وإحصائيات شاملة للمهرجان، وأوبريت من كلمات الشاعر رائد فرشان وأداء الفنان فهد إبراهيم.

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كما كان هناك عرض للبالونات المضيئة، وعرض رش الأوراق اللامعة على الحضور بواسطة طائرات الدرون لأول مرة، واحتوت إحصائيات المهرجان على حضور الزوار الذي تجاوز 286 ألف زائر خلال فترة المهرجان 108 أيام من خلال 1200 فعالية.

وأوضحت الإحصائيات أن طاقم فريق المؤسسة يضم 147 موظفًا وموظفة بنسبة سعودة 86%، واختتم الحفل بأمسية غنائية للفنان فهد إبراهيم، وسحب على سيارة وأكثر من 100 جائزة متنوعة للحضور.