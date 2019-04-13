شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: تدشين مشروع الـ51 مليون م3 لدرء أخطار السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم (السبت) عدداً من الموقع التابعة للوزارة بمنطقة جازان، ودشن عدد من المشروعات واطلع على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة.

وأستهل الفضلي الجولة بالوقوف على سد وادي جازان البالغة سعته التخزينية (51) مليون م3 بطول 316 متراً، وارتفاع 36.6 متر ويعد أحد السدود القديمة التي تم إنشائها لأغراض درء أخطار السيول وتخزين المياه وتنظيم الري للمزارع الواقعة في مجرى الوادي في مواسم الزراعة إضافة إلى زيادة وتغذية المياه الجوفية بالمنطقة.

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ووقف على مشروع تطوير سد وادي جازان الذي تبلغ تكلفته نحو 20 مليون ريال مستمعاً لشرح مفصل عن السد من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس غانم بن حامد الجذعان الذي يتكون من متنزه يحتوي على عدة منشآت وصالة مناسبات ومسبح وحمامات بخار وجلسات مطلة على بحيرة وفيلا سكنية ويعد المشروع فرصة استثمارية جيدة أمام المستثمرين.

وتابع الفضلي منجزات مشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على السد، واستمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 56.9 مليون ريال ويحتوي على جسر خرساني بطول 31.5 متر طولي و7 مضخات، ووصلت نسبة الإنجاز 4 %، ويهدف المشروع إلى تغذية محطة المياه على سد وادي جازان.

واطلع بعد ذلك على منجزات مشروع محطة تنقية المياه في السد والتي تبلغ تكلفته نحو 99.6 مليون ريال واكتمل العمل فيه بنسبة تجاوزت الـ 81 % ويحتوي على محطة بسعة 92,000 متر³ يومياً إلى جانب مشروع الخط الناقل للمياه لمحافظة العارضة والمراكز والقرى التابعة لها والذي يهدف إلى تغذية محافظة العارضة وإسكان النازحين بالمياه الصالحة للشرب.