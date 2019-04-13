شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الطائف» يسيطر على حريق اندلع في مطبخ شقة سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الطائف) تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف من السيطرة وإخماد حريق اندلع في مطبخ بأحدى الشقق السكنية، وذلك بعد إخلاء العائلة المكونة من 7 أشخاص. تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف من السيطرة وإخماد حريق اندلع في مطبخ بأحدى الشقق السكنية، وذلك بعد إخلاء العائلة المكونة من 7 أشخاص. ونتج عن الحريق إصابة خادمة وتم نقلها عن طريق فرق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



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