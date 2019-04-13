شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: 56 حالة إسعافية في مباراة الاتحاد والنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن مباشرتها لـ56 حالة إسعافية في المباراة التي جمعت بين النصر والاتحاد اليوم (السبت) في استاد الملك فهد، وذلك من قبل الفرق الإسعافية والتطوعية بالهيئة.

وأضاف هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها شاركت بـ3 فرق إسعافية و5 فرق عناية طبية و 50 متطوع ومتطوعة للتغطية الإسعافية للمباراة.