الرقمنة تغير توجه المعلنين وتضعف الإعلان التلفزيوني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سيشهد الإنفاق الإعلاني خلال عام 2019 نموا بنسبة 3.6% وبقيمة 589.5 مليار دولار، يعززها نمو الرقمنة على مستوى العالم بنسبة 12.6%. ويعد العام الذي تتفوق فيه الرقمنة على التلفزيون، حيث سيشكل الإنفاق الإعلاني الرقمي نسبة 38.3% من إجمالي الإنفاق الإعلاني متجاوزا نسبة المشاهدة على التلفزيون بنسبة 35.5%، مع تفوق الإنفاق الإعلاني للجوال على أجهزة الكمبيوتر المكتبية كحصة من إجمالي الإنفاق الرقمي بقيمة 121.1 مليار دولار بحسب إحصاءات تقرير «توقعات الإنفاق الإعلاني العالمي» الصادر عن شركة CARAT الإعلامية. كما أشار التقرير إلى تباين نمو الإنفاق على الإعلانات على مستوى العالم، فهناك تسارع في ألمانيا والهند، وتباطؤ في الصين وروسيا. ولكن تبقى الولايات المتحدة المساهم الأول في الإنفاق العالمي المتزايد على الإعلانات لعام 2018 بقيمة 6.8 مليارات دولار، أي 33.4% من إجمالي الزيادة في المبيعات الجديدة.

علاوة على ذلك، أكد تقرير «توقعات الإنفاق الإعلاني» أصدرته شركة Zenith Optimedia أن ثلثي نمو الإنفاق مدعوم من الإعلانات المدفوعة في محركات البحث ووسائل الإعلام الاجتماعية. حيث يواصل المعلنون تركيز جهودهم على الابتكار في استراتيجيات التواصل والاستثمار في البيانات والتكنولوجيا بهدف تغيير علاقاتهم مع المستهلكين. وستكون الشركات التي تركز على حلول الاقتصاد الرقمي قادرة على التقاط الفرص وإدارة مخاطر السوق.

رفع الإنفاق الإعلاني ليس سر كبرى العلامات التجارية

كسرت شركة أبل قاعدة معتقد أن نجاح الشركة يعتمد على الإعلانات التي تقدمها. حيث أوضح رسم بياني من شركة هوراس ديديو الرومانية الأمريكية المتخصصة في تحليل الصناعة، أن الإنفاق الإعلاني لشركة أبل يمثل جزءا صغيرا جدا مقارنة بمنافسيها مثل سامسونج وإتش بي و دل. فتمكنت أبل من تصدر العلامات التجارية على مستوى العالم مع نفقات إعلانية أقل. كما تشير قلة عدد إعلانات أبل إلى اهتمامها وتفضيلها للجودة عوضا عن الكمية باختيار الصور المرئية والموسيقى التصويرية التي تجذب اهتمام المشاهد، ولن يتمكن من تجاهلها.

وفيما خسرت فيس بوك نحو 120 مليار دولار، تمكنت أبل من زيادة إيراداتها بنسبة 17% وارتفعت أسعار أسهمها 3%. من خلال الإنفاق على النحو الآتي:

- 178 مليون دولار: إعلانات رقمية وتلفزيونية في الربع الثاني من عام 2018

- 118 مليون دولار: إعلانات تلفزيونية خلال الربع الثاني

- 60 مليون دولار: توليد ظهور 3.4 مليارات مرة في اليوتيوب أي بنسبة 85.87%

أكبر 10 أسواق إعلانية في عام 2020:

1- الولايات المتحدة

القيمة: 217,175 مليون دولار

2- الصين

97,355 مليون دولار

3- اليابان

45,691 مليون دولار

4- المملكة المتحدة

27,259 مليون دولار

5- ألمانيا

23,498 مليون دولار

6- البرازيل

15,185 مليون دولار

7- كوريا الجنوبية

13,351 مليون دولار

8- أستراليا

12,909 مليون دولار

9- فرنسا

12,648 مليون دولار

10- إندونيسيا

11,776 مليون دولار

نسبة التغير في الإنفاق الإعلاني على مستوى دول العالم:

المنطقة 2016 / 2017 / 2018

أمريكا الشمالية 4.8 / 2.5 / 3.1

الولايات المتحدة 5.0 / 2.6 / 3.2

كندا 0.1 / 0.0 / 1.1

أوروبا الغربية 4.1 / 3.3 / 2.6

المملكة المتحدة 6.1 / 3.2 / 2.9

ألمانيا 2.8 / 2.2 / 2.6

فرنسا 0.9 / 1.7 / 2.0

إيطاليا 3.5 / 0.9 / 1.9

إسبانيا 6.8 / 1.9 / 1.4

أوروبا الوسطى والشرقية 7.6 / 8.3 / 7.4

روسيا 11.4 / 12.9 / 10.4

آسيا-باسيفيك 4.6 / 3.5 / 4.2

أستراليا 4.5 / 2.7 / 2.9

الصين 7.4 / 6.0 / 5.4

الهند 11.9 / 9.6 / 12.5

اليابان 1.9 / 1.0 / 1.6

أمريكا اللاتينية 9.1 / 8.1 / 8.8

البرازيل 5.4 / 2.1 / 5.0

نسبة التغير في كمية الإعلانات

الهند 6.5 / 15.2 / 13.1

روسيا 6.4 / 31.7 / 11.9

Advertisements

الصين 4.5 / 4.7 / 8

أستراليا 5.8 / 8.6 / 6.4

الولايات المتحدة 8.5 / 3.3 / 5.1

البرازيل 3.4 / 12.9 / 5.1

المملكة المتحدة -7.3 ( تراجعت) / -4.5 ( تراجعت) / 3.5

إيطاليا 4.2 / 0.7 / 3.4

اليابان 14.2 / -1 ( تراجعت) / 3

ألمانيا 1.1 / 2.5 / 2.3

فرنسا 0.9 / -1.3 ( تراجعت) / 1.1

بقية العالم 3.8 / 3 / 4.7

نسبة نمو الإنفاق الإعلاني بحسب نوع الوسيط الإعلامي

الوسيط - 2016- 2017-2018

التلفاز 2.2 - -0.9 - 0.5

الصحف (-9.3) / (-)9.0 / (-7.9) ( تراجعت)

المجلات ( -3.1 ) / ( -7.2) / (-5.9) ( تراجعت)

الراديو 3.1 / 0.5 / 1.3

السينما 5.2 / 4.8 / 4.6

الإعلان خارج المنزل 3.8 / 3.0 / 2.4

رقمي 17.1 / 15.0/ 12.6

النمو في الإنفاق الإعلاني العالمي الرقمي

العرض 13.7 / 11.0 / 8.7

الفيديو عبر الانترنت 48.6 / 34.3 / 24.5

وسائل التواصل الاجتماعي 46.9 / 30.8 / 23.5

نتائج البحث المدفوعة 13.3 / 13.5/ 12.5

المبوبة 9.6 / 8.8 / 7.3

إحصاءات لعمالقة العالم الرقمي في الربع الأول من عام 2018:

فيس بوك

الإيرادات السنوية من الإعلانات: 48%

الإيرادات من إعلانات الجوال: 89%

الوصول العالمي: 51.2%

القيمة السوقية: 479 مليار دولار

قوقل

النقرات المدفوعة سنويا: +42%

تكلفة النقرة سنويا: ـ14% (انخفضت)

الوصول العالمي: 74.1%

القيمة السوقية: 763 مليار دولار

تويتر

الإيرادات السنوية من الإعلانات: +1%

المستخدمون النشطون في السنة: +12%

الوصول العالمي: 7.9%

القيمة السوقية: 25 مليار دولار

أقوى المعلنين العالميين بحسب adbrands

1- بروكتر وغامبل - الولايات المتحدة

قيمة الإنفاق الإعلاني: 10.5 مليارات دولار

2- سامسونج - كوريا الجنوبية

9.9 مليارات دولار

3- نستله - سويسرا

9.2 مليارات دولار

4- يونيليفر - المملكة المتحدة/هولندا

8.6 مليارات دولار

5- لوريال - فرنسا

8.3 مليارات دولار.