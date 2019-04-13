شركات حجاج الداخل تتسلم الضمانات البنكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة
شرعت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لحجاج الداخل في استقبال الضمانات البنكية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل العاملة في موسم حج هذا العام، استعدادا لتخصيص مخيمات مشعر منى للحملات لبرنامج حج منخفض التكلفة والميسر وأبراج منى السكنية وشرائح الخدمة، ويستمر هذا الإجراء حتى نهاية دوام الثلاثاء المقبل.
وعلمت «مكة» أن إدارة حجاج الداخل ستتسلم أصول ضمانات الخدمة، على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول عند تسليمه للإدارة لمدة لا تقل عن عام، ويكون بواقع 400 ريال عن كل حاج من عدد الحجاج المخصص للمنشأة في البرنامج العام.
من جهة أخرى أكدت الإدارة العامة لحجاج الداخل تزويدها بأرقام هواتف مديري عموم شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل؛ لتتواصل معهم لجنة التوطين.
ماذا ستتسلم إدارة حجاج الداخل؟
- أصول ضمانات الخدمة
- الشهادات البنكية للحسابات
- ما يؤكد تسديد المنشأة للرسوم السنوية للمجلس التنسيقي
- شهادة التسجيل في الضريبة المضافة
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