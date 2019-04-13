الرياض الأعلى في تحديث الصكوك الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل في ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة للمستفيد، لتسلم صكه الالكتروني.

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وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، مما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.

وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة «تحديث الصك القديم إلى صك الكتروني» وحتى رجب الماضي 23180 طلبا، حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة.

يذكر أن الخدمة كانت سابقا تقدم بشكل يدوي، حيث كانت تتطلب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقا لتسلم الصك المحدث.

الطلبات المنفذة منذ تدشين الخدمة: