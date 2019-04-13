حجز مقاعد في جامعات عالمية لطلاب بكالوريوس التمريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس توقيع عدد من مذكرات التفاهم بجناح وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي، بحضور وكيل البعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، وممثلي عدد من الجامعات.

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وركزت مجمل المذكرات على حجز مقاعد لطلاب البكالوريوس بتخصص التمريض والتدريب الإكلينيكي بعد التخرج مع عدد من الجامعات المتميزة، وجاءت على النحو التالي:

جامعة Kings عدد المقاعد 50، جامعة Manchester عدد المقاعد 30، جامعة Birmingham عدد المقاعد 50، جامعة Queen Belfast عدد المقاعد 50.

كما شهد آل الشيخ توقيع مذكرة تفاهم مع دولة السويد لحجز 30 مقعدا لتدريب الأطباء لمرحلة الزمالة الطبية.