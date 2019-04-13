تتويج 3 فرق شبابية بجوائز مسك ونيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصدت ثلاث فرق شبابية الجوائز الأولى التي رصدتها مبادرة الزمالة والتدريب بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» وشركة نيوم، في مسابقة «احلم نيوم»، التي اختتمت أمس الأول في مدينة نيوم شمال غرب المملكة، حيث قدمت الفرق ثلاثة حلول ذكية تواجه مدن المستقبل، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل البحري وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي تتويج الفائزين مع تبني إقامة مشاريعهم في مدينة نيوم، بعد تنافس بين 12 فريقا شارك بها 74 شابا وفتاة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن تأهلوا لهذه المرحلة من بين 200 شاب وفتاة سجلوا منذ بداية المسابقة في أكتوبر الماضي، من أصل 9 آلاف مستفيد ومستفيدة من برامج مسك الزمالة والتدريب حيث شاركوا فيها خلال العامين الماضيين في أفضل عشر جامعات في العالم وأفضل الشركات العالمية.

وأقيم حفل لإعلان أسماء الفرق الفائزة، استعرضت من خلاله الفرق المشاركة مشاريعها المميزة والفريدة أمام لجنة التحكيم، ثم شاهد الجميع بعد ذلك عرضا مرئيا عن سير البرنامج والمسابقة منذ لحظة انطلاقتها في أكتوبر من العام الماضي 2018م وحتى اليوم.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن مجريات المسابقة النهائية وكيف قدم المشاركون مشاريعهم التي أقيمت من قبل مجموعة من المحكمين الدوليين والمؤهلين تأهيلا عاليا لاختيار الفائزين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر خلال الحفل عمق الشراكة بين مشروع نيوم ومسك الخيرية، منوها إلى أن المشروع لا يبحث عن أفكار خارج الصندوق بل أبعد من ذلك ببحثه عن أفكار خلاقة وفريدة.

وقال «سنأخذ بعين الاعتبار جميع المشاريع المطروحة، وتوظيفها التوظيف الصحيح في هذا المشروع الوطني الذي نسعى أن يكون المواطن والمواطنة السعودية جزءا منه، معربا عن سعادته بما شاهد من إبداعات أديرت من قبل كوادر وطنية طموحة».

وأكدت «مسك الخيرية» أن مبادرة مسك الزمالة والتدريب حرصت عبر مسابقة «احلم نيوم» على استقطاب أفضل العقول الشابة، لتحقق بدورها رؤية نيوم وفتح الفرص وجعل المستحيل ممكنا.

المراكز الثلاثة الفائزة:

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- الأول فريق «Submerged Floating Tunnel Bridge» عن مشروعهم المبتكر في بناء أول جسر عائم وفريد من نوعه يناسب الحياة البحرية

مزايا المشروع المبتكر:

يسهم في الحد من تلوث الهواء أثناء تشغيله

لا يؤثر على البيئة والملاحة البحرية ولا على المواصلات

- الثاني فريق «Magna Storage Park»، الذي ابتكر أول نظام ضخ

لتخزين المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة 100%

مزايا المشروع المبتكر:

التغلب على تذبذب الطاقة التي قد تنشأ عن الانقطاعات الشمسية والرياح

- الثالث فريق «NEOM Assist»، عن ابتكار لمواجهة أهم 3 تحديات في الرعاية الصحية بنيوم

مزايا المشروع المبتكر:

توفير خدمة تقنيات مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

تقديم أبحاث متقدمة للعناية والتطوير

تقنيات تحديد مصادر الطاقة بطريقة تكمل جماليات المناظر الطبيعية لنيوم - فريق «Renewable Beauty»

بيئة مستدامة خالية من الكربون عبر الاستفادة من طاقة الصخور - فريق «NEOM Hot Rocks»

اكتشاف طريقة لتحويل النفايات إلى مدخلات مفيدة عبر منشأة الزراعة العمودية - فريق «‏Eco-Clusters»

مشروع رائد في الهندسة المعمارية؛ لتكون مهمته البناء للروبوتات من البداية وحتى النهاية - فريق «Cybuild»

‏حل نموذجي في دمج الصحة بنمط الحياة المستقبلية لسكان نيوم - فريق «NeoMe Fit»

بناء وتدريب ونشر عدد من الطائرات بدون طيار؛ لتحل محل المهام البشرية عبر 16 قطاعا في نيوم - فريق «AutoNEOMous»

فكرة مبتكرة لشبكات النقل بحيث يسهل استخدام الشبكات، ولتكون صديقة للبيئة - فريق « TranSmart»

الاستفادة من الطاقة المتجددة بجعل جسر الملك سلمان معبرا أخضر - فريق «GreenWay»

تطبيق يجمع مواطني أرض المستقبل بالخبراء؛ لتصميم منازلهم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي - فريق «Click Application»

كيف وصل الفائزون للمراكز الأولى؟

شاركوا خلال 2017 - 2018 ضمن 9 آلاف طالب وطالبة بمبادرة الزمالة والتدريب في:

الابتعاث إلى أفضل 10 جامعات في العالم، مثل

هارفرد، ستانفورد، يوسي بيركلي، كولومبيا

التدريب التعاوني والمهني في أكبر الشركات حول العالم، مثل

اَي بي إم، سيمنس، بلومبيرج، بي سي جي