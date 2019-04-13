أمانة مكة تعيد افتتاح شارع معتدى عليه منذ 40 عاماً

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعادت أمانة العاصمة المقدسة شارعاً معتدى عليه منذ 40 عاماً شمالي مكة المكرمة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة إنه ‏بتوجيه الأمين محمد بن عبدالله القويحص، تم فتح شارع متعدى عليه ومغلق منذ ما يقارب ٤٠ عاماً، حيث وجه "القويحص" بتحصيل قيمة الإيجار بمدة استغلال الشارع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وبحسب المعلومات فإن الشارع يقع في منطقة التنعيم وبالقرب من طريق "مكة- المدينة"، ويعتبر منفذاً للطريق السريع، ومن المقرر سفلتته في القريب العاجل.