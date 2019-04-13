نظام نور برقم الهوية تسجيل رياض الأطفال في الروضة الحكومية والخاصة .. طريقة التسجيل في نظام نور لولي...

رابط تسجيل نظام نور برقم الهوية الوطنية، ومنها تسجيل رياض الأطفال في الروضة الحكومية والخاصة للعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، واستخراج درجات الطلاب ومتابعة عملية التقييم للفترات الدراسية بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وجميع الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات ومنها متابعة حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي، واستعلام نتائج حركة النقل، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتعد خدمة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي وتسجيل طفل فر الروضة الحكومية من الخدمات الهامة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى جانب خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في اختبارات نهاية العام الدراسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقبل بداية شهر رمضان.

نظام نور لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من الأنظمة التعليمية الهامة جداً، والتي تسهم في ربط منظومة التعليم بالتكنولوجيا الرقمية لسهولة التواصل بين جميع منسوبيها، وتقديم الخدمات بجودة وبألية تسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وهم الطالب والمعلم وولي الأمر وقائد المدرسة والموظفين ومن له الصلاحية، وعبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط، سيتمكن ولي الأمر من تسجيل رياض الأطفال حال فتح التسجيل في الروضة 1440، واستكمال تسجيل الطلاب المستجدين في الابتدائية وفق خطة وزارة التعليم الزمنية، والاستعلام عن النتائج والحصول على إشعار الدرجات وطباعات الشهادات في نهاية العم الدراسي الحالي.

مواعيد نظام نور برقم الهوية تسجيل رياض الأطفال

التسجيل في الروضة الحكومية أو الأهلية لجميع الغدارات التعليم سيتم من رابط نظام نور برقم الهوية تسجيل رياض الأطفال 1440-1441، وطريقة الدخول تتم من صفحة موقع نور على شبكة الإنترنت، ثم اختيار تسجيل ولي أمر جديد لمن يدخل على النظام للمرة الأولى، أو تسجيل الدخول برقم السجل المدني ورمز التحقق، وان فقدت كلمة مرور حساب ادخل على خدمة استعادة كلمة المرور نظام نور برقم الهوية الوطنية، وقد يكون بداية التسجل في الروضة من يوم 8/9/1440 .

نظام نور نتائج الطلاب

استعلام نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالملكة العربية السعودية سيكون من خلال الدخول على حساب الطالب من موقع نور، ثم اختيار خدمة التقارير واستخراج إشعار بالدرات على حسب بيانات الطالب والصف الدراسي.

نظام نور نتائج حركتي النقل الداخلي والخارجي

ظهرت نتيجة حرة النقل الخارجي ويمكن الاستعلام عن النتائج النهائية من موقع نظام نور على حسب ما تبقى من إجراءات وستعلن نتائج النقل الداخلي خلال ساعات.