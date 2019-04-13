، سوريانو ينضم لتدريبات الهلال بعد مواجهة الأهلي المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن بدء محترف الفريق الإسباني جوناثان سوريانو برنامجه التأهيلي في صربيا؛ بعد أن أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها لدى الطبيبة "ماريانا"، حاجته إلى برنامج تأهيلي يمتد حتى يوم الاثنين المقبل.

وكشف النادي أن اللاعب سينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد مواجهة الأهلي المقبلة في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

يُذكر أن الهلال سيواجه نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.