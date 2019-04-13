أمانة الرياض: جميع الطرق سالكة أمام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار الغزيرة

أكدت أمانة الرياض اليوم (السبت) أن جميع الطرق أصبحت الآن سالكة أمام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض البارحة.
وكانت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها قد شهدت أمس الجمعة هطول أمطار غزيرة، تسببت في إعاقة الحركة المرورية واحتجاز عدد من السيارات في بعض الشوارع والطرقات.
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