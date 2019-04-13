تُمكِّن ذوي الاحتياجات من إنجاز الخدمات بشكل أسرع
صادقت وزارة العمل على ما انفردت به «عاجل» قبل نحو 10 أيام، بشأن تطبيق مبادرة جديدة في كل القطاعات الحكومية والخاصة، والتي سوف يطلق عليها اسم «الأولوية لهم».
وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، إن «الأولوية لهم» مبادرة مجتمعية توعوية تهدف إلى تيسير وتخفيف المشقة على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .
وأضاف أبا الخيل، أن المبادرة ستكون موجهة أيضًا للمرأة الحامل ومن تحمل طفلًا رضيعًا، بهدف تمكين تلك الفئات من تجاوز المسارات الممتلئة، والجلوس في أماكن الانتظار.
وأشار إلى أن «الأولوية لهم»، تهدف- كذلك- إلى خدمة هذه الفئات بشكل أسرع في المسارات الخدمية، مؤكدًا أن إطلاقها بشكل رسمي سيكون في 15 أبريل 2019، وبالتعاون مع الجهات المختصة.
وكانت «عاجل» انفردت في 5 أبريل الجاري، بنشر ملامح المبادرة التي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقها، تحت عنوان (مصادر «عاجل»: مبادرة جديدة من العمل لذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن) اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل» تؤكد انفراد «عاجل».. وتوضح ملامح مبادرة «الأولوية لهم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.