«العمل» تؤكد انفراد «عاجل».. وتوضح ملامح مبادرة «الأولوية لهم»

صادقت وزارة العمل على ما انفردت به «عاجل» قبل نحو 10 أيام، بشأن تطبيق مبادرة جديدة في كل القطاعات الحكومية والخاصة، والتي سوف يطلق عليها اسم «الأولوية لهم».

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، إن «الأولوية لهم» مبادرة مجتمعية توعوية تهدف إلى تيسير وتخفيف المشقة على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

Advertisements

وأضاف أبا الخيل، أن المبادرة ستكون موجهة أيضًا للمرأة الحامل ومن تحمل طفلًا رضيعًا، بهدف تمكين تلك الفئات من تجاوز المسارات الممتلئة، والجلوس في أماكن الانتظار.

وأشار إلى أن «الأولوية لهم»، تهدف- كذلك- إلى خدمة هذه الفئات بشكل أسرع في المسارات الخدمية، مؤكدًا أن إطلاقها بشكل رسمي سيكون في 15 أبريل 2019، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

وكانت «عاجل» انفردت في 5 أبريل الجاري، بنشر ملامح المبادرة التي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقها، تحت عنوان (مصادر «عاجل»: مبادرة جديدة من العمل لذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن) اضغط هنا