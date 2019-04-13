الان تتابع جدة: حريق يودي بحياة 3 فتيات وإصابة 4 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جده - حجب العصيمي - الخليج 365:

أدى اندلاع حريق بمنزل شعبي جنوب محافظة جدة ، اليوم السبت، إلى وفاة فتاتين وطفلة وإصابة امرأتين وطفلين ، نقلوا إلى المستشفى.

وقال العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة ، تلقى صباح اليوم بلاغا عن اندلاع حريق بمنزل شعبي جنوب المحافظة.

وأضاف سرحان، في بيان، أنه “ورد البلاغ من امرأة تسكن بجوار منطقة الحريق ، سمعت صرخات في طلب النجدة وعندما خرجت لتتقصى إثر الصوت شاهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من المنزل المجاور لها فعاودت الرجوع إلى منزلها للإبلاغ عن الحادث”.

وتابع: “تعامل مركز العمليات مع مضمون البلاغ بتحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق المساندة لمنطقة البلاغ المحدد لها بحي بترومين جنوب محافظة جدة”.

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وأشار إلى أنه “مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تغطي كافة أرجاء منزل شعبي مكون من دورين بينما تظهر من النوافذ ألسنة اللهب تتصاعد من الدور الأرضي بعد أن امتدت إلى الدور الأول مع حدوث انهيار بسقف الدور الثاني إلى الارضي، لتبادر فرق الإنقاذ باقتحام المبنى بحثاً عن ناجين بداخل أروقته احتجزتهم سحب الدخان والسنة اللهب”.

واستطرد: “نتيجة الحريق والانهيار للأسقف المبنية من الخشب والحجر ورغم خطورة الوضع من احتمال انهيار كامل المبنى تمكنت فرق الانقاذ من إخلاء امرأتين في العقد الثالث وطفلين في العقد الأول لخارج المبنى ليتم تقديم الإسعافات الأولية من قبل الهلال الاحمر واستدعت حالتهم نقلهم جميعا للمستشفى”.

وبين أنه أثناء مباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ من قبل فرق الانقاذ تم العثور على فتاتين في العقد الثاني وطفلة في العقد الاولى تم نقلهم لخارج المبنى، واتضح بعد الكشف عليهم من قبل فرق الهلال الاحمر أنهم فارقوا الحياة، وتم انهاء الحريق بما في ذلك البؤر المشتعلة أسفل الركام والأنقاض المنهارة.

وأكد: “عمليات التحقيق في الحادث قائمة ، إذ تم استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق ليتم استكمال إجراءات التحقيق وتسليمه للجهات المختصة”.