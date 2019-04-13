الارشيف / اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في سيئون بحضرموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 150 سلة غذائية، تزن 11 طناً و100 كيلوغرام، و200 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 2100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في سيئون بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا