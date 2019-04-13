شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 150 سلة غذائية، تزن 11 طناً و100 كيلوغرام، و200 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 2100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.