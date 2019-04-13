شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 11 «ثانوية» للفصل الصيفي في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي (11) ثانوية لإقامة الفصل الصيفي في النظام الفصلي ونظام المقررات خلال إجازة صيف هذا العام 1440.

والمدارس التي تم اعتمادها هي ابن رشد (فصلي ومقررات) وعين جالوت (فصلي ومقررات) والفضيل بن عياض (فصلي مقررات) وقرطبة (فصلي ومقررات)، والقيروان (فصلي ومقررات) والملك عبدالله (فصلي مقررات) وأجنادين (مقررات) والحديبية (مقررات) والحسين بن علي (مقررات) والحكم بن هشام (مقررات) وعبدالرحمن فقيه (فصلي ومقررات).

يذكر أنه تم تحديد الفترة من 30 شعبان وحتى الرابع من شهر رمضان المبارك القادم موعدا لتسليم أوراق التسجيل مكتملة إلى المدارس، وذلك تمهيدا لبدء الدراسة الفعلية في بداية شهر شوال.