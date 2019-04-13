شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تتوج مشاركتها في معرض التعليم العالي بالاتفاقيات وورش العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

اختتمت جامعة طيبة مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2019 ضمن أكثر من 372 جامعة محلية وعربية وعالمية من 33 دولة بعد توقيعها اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات المحلية المتخصصة في التعليم وتقنياته.

وشهد المعرض الذي حمل هذا العام عنوان «تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير» تنوعا لمشاركات جامعة طيبة، إذ عرضت الجامعة على مدار أيام المعرض أمام الخبراء والمهتمين ورواد المعرض ورش عمل ومحاضرات علمية وإثرائية حول تجارب الجامعة وتميزها في غير حقل واحد.

وبين المشرف على مشاركة الجامعة بالمعرض الدكتور نواف السراني أن الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان عرض ورقة عمل عن تجربة الاستثمار في الجامعة في اتجاه لتنويع مصادر دخلها وتعزيز الموارد الذاتية والاتجاه إلى الشراكة مع الشركات الناشئة ودعمها فيما يخص التقنيات الجديدة كانترنت الأشياء وتقنية البلوكتشين والألعاب الإلكترونية، وغيرها من التقنيات.

كما ناقش الدكتور أحمد حوالة عميد تقنية المعلومات بالجامعة اتجاه الجامعة حول التحول الرقمي واتخاذها عام 2019 شعار التحول الرقمي مسارا واضحا للجامعة وتحديا لها.

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كما تحدث عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور ماجد الماجد عن دور الجامعة في الشراكة المجتمعية والتحديات التي خاضتها في هذا المجال.

وشاركت الدكتورة عبير السراني عميدة الجودة بالجامعة في الحديث عن رحلة حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط والصعوبات التي اعترضت الجامعة في هذا المشوار والجهود الكبيرة التي بذلت من كافة قطاعات الجامعة حتى تتويجها بالاعتماد.

وأضاف الدكتور نواف: تمثل المشاركة في المعرض بالنسبة لجامعة طيبة فرصة للمشاركة في فرص التبادل المعرفي والثقافي بين الجامعات والتلاقح الفكري والثقافي مع المتخصصين في التعليم العالي من كافة أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الجامعة نحو اتفاقيات مشتركة تهدف إلى تطوير خطط الجامعة، وتسهم في تلبية حاجات المجتمع وتأدية الجامعة لأدوارها الحقيقية، فقد وقعت الجامعة اتفاقيات تعاونية مع مؤسسة البريد السعودي، وجامعة الملك خالد وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في التقنية والتعليم الإلكتروني، كما وقعت الجامعة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاؤه في مجالات التعليم والتدريب والشراكات الإستراتيجية.

وحظي جناح جامعة طيبة بزيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، واطلع على منجزات الجامعة ومخرجاتها، وخصوصاً مشروع التحول الرقمي ومؤشرات الأداء. كما اطلع على أعمال الطلبة المشاركين وأشاد بالجهود المبذولة.

يذكر أن جناح جامعة طيبة المشارك في المعرض من تصميم الطالبة نورة صالح النزاري من كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة، التي فازت بأفضل تصميم للمشاركة.